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09:00 05.02.2022

Шымкент перешел в «зеленую» зону

Шымкент, зеленая зона Фото: Zakon.kz
Опубликована матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 5 февраля, сообщает Zakon.kz.

В «красной» зоне: города Нур-Султан и Алматы. А также Атырауская, Алматинская, Акмолинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области.

В «желтой» зоне: Жамбылская, Мангистауская области.

В «зеленой» зоне: город Шымкент и Кызылординская, Туркестанская области.

Шымкент, зеленая зона

Фото: МВК по нераспространению COVID-19

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