Шымкент перешел в «зеленую» зону

В «красной» зоне: города Нур-Султан и Алматы. А также Атырауская, Алматинская, Акмолинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области.

В «желтой» зоне: Жамбылская, Мангистауская области.

В «зеленой» зоне: город Шымкент и Кызылординская, Туркестанская области.

Фото: МВК по нераспространению COVID-19