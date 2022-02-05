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11:17 05.02.2022

КХЛ предложила не доигрывать регулярный чемпионат

КХЛ досрочно завершить 2021/22 Фото: Instagram/khl
Руководство Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) выдвинуло предложение не доигрывать регулярный чемпионат из-за вспышки COVID-19 в клубах, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщил в эфире Первого канала президент лиги Алексей Морозов. Его инициативу предстоит утвердить совету директоров Федерации хоккея России и Континентальной хоккейной лиги.

С начала января КХЛ из-за вспышки COVID-19 перенесла более 50 матчей регулярного чемпионата. По мнению руководства лиги, решение не доигрывать «регулярку» позволит командам подойти к плей-оффу в оптимальных составах.

16 команд, которые пройдут в плей-офф, могут определить по проценту побед, поскольку они провели разное количество матчей.

Официальное решение по регулярному чемпионату КХЛ объявит после 10 февраля, об этом сообщила сама лига.

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Константин Вноровский
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