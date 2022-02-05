Токаев выразил соболезнования родным и близким Абдижамила Нурпеисова

Токаев в телеграмме соболезнования отметил, что Абдижамил Каримович, прошедший дорогами жестокой войны, после возвращения с фронта внес неоценимый вклад в развитие казахской литературы.

Его многолетняя творческая деятельность была весьма плодотворной. Такие произведения, как трилогия «Кровь и пот» и дилогия «Последний долг», получили высокую оценку критиков и читателей. Романы, ставшие отражением целой эпохи, были переведены на многие мировые языки. Произведения Абдижамила Каримовича, ознаменовавшие собой новую веху в истории казахской литературы, способствовали ее популяризации за рубежом. Посвятив всю свою жизнь творчеству, он сыграл огромную роль в духовной и культурной жизни казахского народа. Светлый образ Абдижамила Каримовича, прожившего достойную жизнь и оставившего богатое литературное наследие, навсегда останется в памяти нашего народа, – привел пресс-секретарь президента РК Берик Уали слова из телеграммы.

Ранее стало известно о том, что на 98-м году жизни скончался известный советский и казахстанский писатель и переводчик Абдижамил Нурпеисов, внесший большой вклад в казахскую литературу.