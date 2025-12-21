Токаев выразил соболезнования родным и близким Асанали Ашимова

Президент Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования родным и близким Народного артиста, Қазақстанның Еңбек Ері Асанали Ашимова, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет Акорда.





"Асанали Ашимов, посвятивший всю свою жизнь служению театру и кино, внес неоценимый вклад в расширение горизонтов отечественной культуры. Выдающийся артист талантливо воплотил множество ярких образов и по праву завоевал искреннее признание широкой зрительской аудитории. Незабываемое наследие оставил Асанали Ашимов как выдающийся мастер сцены и кинорежиссер. Он воспитал целую плеяду молодых артистов и сыграл огромную роль в сохранении духовной преемственности поколений. Яркий образ Асанали Ашимова, в течение всего творческого пути отстаивавшего высокие идеалы искусства, навсегда останется в памяти нашего народа", – говорится в телеграмме.

Ранее сообщалось, что в возрасте 88 лет умер советский и казахский актер, режиссер театра и кино, сценарист и педагог, лауреат Государственной премии СССР и Народный артист Асанали Ашимов.