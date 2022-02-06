Казахстанский боксер завоевал титул WBO

Как сообщает Sports.kz, он сразился с россиянином Андреем Сироткиным за вакантный титул чемпиона WBO International в среднем весе. Бой был запланирован на 10 раундов, но не продлился всю отведенную дистанцию — Нурсултанов досрочно победил, после пятого раунда Сироткин не смог продолжить бой из-за рассечения.

Так Нурсултанов одержал 16 победу в профессиональной карьере и завоевал титул чемпиона WBO International. Отмечается, что казахстанец по-прежнему остается непобежденным. Что касается его соперника, то Сироткин потерпел второе поражение на профи-ринге.