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01:14 06.02.2022

Казахстанский боксер завоевал титул WBO

бокс Фото: Instagram/meiirim_n
Мейирим Нурсултанов провел титульный бой на вечере бокса в Актау, передает Zakon.kz.

Как сообщает Sports.kz, он сразился с россиянином Андреем Сироткиным за вакантный титул чемпиона WBO International в среднем весе. Бой был запланирован на 10 раундов, но не продлился всю отведенную дистанцию — Нурсултанов досрочно победил, после пятого раунда Сироткин не смог продолжить бой из-за рассечения.

Так Нурсултанов одержал 16 победу в профессиональной карьере и завоевал титул чемпиона WBO International. Отмечается, что казахстанец по-прежнему остается непобежденным. Что касается его соперника, то Сироткин потерпел второе поражение на профи-ринге.

Елена Беляева
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