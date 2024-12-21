Казахстанский боксер заполучил новый титул в битве против аргентинца

Казахстанский боксер Даулет Даукенов выступил на вечере бокса в Астане. Он провел главный бой вечера с аргентинцем Карлосом Кордобой, сообщает Zakon.kz.

Поединок в первом полусреднем весе запланировали на десять раундов, но он завершился победой казахстанца раздельным решением судей.

Так Даулет Даукенов одержал 15-ю победу в профессиональной карьере и завоевал второстепенный чемпионский пояс по версии WBL.

Казахстанец выступает на профи-ринге с 2017 года.

Также 20 декабря на вечере профессионального бокса Fight Nights Boxing в Астане стремительно завершился поединок между топовой казахстанкой Балаусой Муздиман и представительницей Индии Сушилой Вират