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17:09 06.02.2022

В Алматы отменяется «оранжевый» уровень террористической опасности

полиция Фото: Zakon.kz
Городской оперативный штаб по борьбе с терроризмом сообщил о стабилизации ситуации в Алматы, передает Zakon.kz.
С 00:00 7 февраля отменяется действие высокого «оранжевого» уровня террористической опасности, – говорится в сообщении.

Специальные и правоохранительные органы продолжат несение усиленного варианта службы.

5 января в Казахстане начались массовые беспорядки и террористические атаки. В результате их лишились жизни 225 человек. 149 из них погибли в Алматы.

На 25 января в производстве следственно-оперативных групп находятся 2044 уголовных дела, по ним задержаны 898 подозреваемых.

Елена Беляева
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