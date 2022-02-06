17:09 06.02.2022
В Алматы отменяется «оранжевый» уровень террористической опасности
Фото: Zakon.kz
Городской оперативный штаб по борьбе с терроризмом сообщил о стабилизации ситуации в Алматы, передает Zakon.kz.
С 00:00 7 февраля отменяется действие высокого «оранжевого» уровня террористической опасности, – говорится в сообщении.
Специальные и правоохранительные органы продолжат несение усиленного варианта службы.
5 января в Казахстане начались массовые беспорядки и террористические атаки. В результате их лишились жизни 225 человек. 149 из них погибли в Алматы.
На 25 января в производстве следственно-оперативных групп находятся 2044 уголовных дела, по ним задержаны 898 подозреваемых.