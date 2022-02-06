«Оранжевый» уровень террористической опасности отменяется в Жамбылской области

В связи со стабилизацией ситуации на территории Жамбылской области отменяется высокий «оранжевый» уровень террористической опасности с 00:00 7 февраля, – говорится в сообщении.

5 января в Казахстане начались массовые беспорядки и террористические атаки. В результате их лишились жизни 225 человек. 149 из них погибли в Алматы.

На 25 января в производстве следственно-оперативных групп находятся 2044 уголовных дела, по ним задержаны 898 подозреваемых.