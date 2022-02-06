Неоценимый вклад – жизнь и творчество Абдижамила Нурпеисова

Абдижамил Нурпеисов родился 22 октября 1924 года в Кзыл-Ординской области в семье рыбака. В 1942 году в возрасте 18 лет окончил среднюю школу и тут же был призван в Красную армию.

Окончив краткосрочные курсы, в 1944 году участвовал в сражениях по освобождению Прибалтики. После войны в 1947 году Нурпеисов приступил к своему первому роману «Курляндия», где описал операцию по окружению вражеских войск в Курляндии, в которой сам принимал участие.

Чтобы получить соответствующее образование, писатель поступил в Литературный институт им. Горького в Москве. Его дипломной работой стала переработанная версия романа «Курляндия», который он переименовал в «Долгожданный день». С 1962 по 1964 годы Нурпеисов работал редактором газеты «Жулдыз».

Самым известным произведением Абдижамила Нурпеисова, его визитной карточкой стала трилогия «Кровь и пот». В ней рассказывается о событиях, происходивших в Казахстане во время Первой Мировой Войны и гражданской войны 1918-1920 гг. Автор наглядно показывает нелегкую жизнь рыбаков Арала, эксплуатацию их труда властью. Роман был опубликован в журнале «Роман – газета», переведен на французский, испанский, немецкий языки. «Кровь и пот» имел успех среди читателей не только в Казахстане, но и в других странах. В 1947 году роман был удостоен Государственной премии СССР.

В 1972 году Нурпеисов выпустил книгу «Раздумье» – сборник литературных эссе. В 1970-е годы написал несколько книг очерков: «Все в нем пело», «Край голубых гор», «Караваны памяти», «Судьба моя, боль моя – Арал мой».

Помимо писательства Нурпеисов активно занимался переводческой деятельностью, переводил на казахский язык произведения испанского драматурга А. Кэсона, а также классиков русской литературы: Антона Чехова, Максима Горького, Александра Сухово-Кобылина, Виктора Розова.

Нурпеисов за боевые и творческие заслуги был награжден орденами «Красной звезды», «Знак Почета», «Трудового Красного Знамени» и медалями. Почетный гражданин Кзыл-Ординской области, в 1994 году Нурпеисов был награжден орденом «Отан».

О смерти писателя стало известно 5 февраля. Глава государства Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родным и близким поистине народного писателя.