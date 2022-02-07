Биржан Оразов и сборная Португалии лучшие на Евро-2022 по футзалу

Лучшим бомбардиром нынешнего первенства признан игрок сборной Казахстана Биржан Оразов.

Представитель алматинского MФК «Кайрат» на голландских площадках забил семь голов, плюс отличился двумя передачами.

А в драматическом финальном матче действующие победители европейского и мирового первенства, португальцы обыграли российскую дружину, тем самым подтвердив свой статус лучшей футзальной сборной мира. По ходу матча, россияне уверенно вели со счетом 2:0, благодаря голам Антона Соколова и Андрея Афанасьева.

Затем, португальцы перевернули всю игру, забив три мяча и один автогол записал в свой актив российский вратарь Дмитрий Путилов. Успех Португалии принесли Томас Пасу, Андре Коэльо и Пани Варела.

Напомним, казахстанская сборная проиграла команде Украине в четвертьфинале Евро-2022.

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