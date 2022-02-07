Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Беспорядки 2022
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
07:11 07.02.2022

Биржан Оразов и сборная Португалии лучшие на Евро-2022 по футзалу

Футзал Бомбардир Евро-2022 Фото: Instagram/orazov17
В Голландии завершился очередной Чемпионат Европы по футзалу. Представитель алматинского MФК «Кайрат» Биржан Оразов на голландских площадках забил семь голов, плюс отличился двумя передачами, сообщает Zakon.kz.

Лучшим бомбардиром нынешнего первенства признан игрок сборной Казахстана Биржан Оразов.

Представитель алматинского MФК «Кайрат» на голландских площадках забил семь голов, плюс отличился двумя передачами.

А в драматическом финальном матче действующие победители европейского и мирового первенства, португальцы обыграли российскую дружину, тем самым подтвердив свой статус лучшей футзальной сборной мира. По ходу матча, россияне уверенно вели со счетом 2:0, благодаря голам Антона Соколова и Андрея Афанасьева.

Затем, португальцы перевернули всю игру, забив три мяча и один автогол записал в свой актив российский вратарь Дмитрий Путилов. Успех Португалии принесли Томас Пасу, Андре Коэльо и Пани Варела.

Напомним, казахстанская сборная проиграла команде Украине в четвертьфинале Евро-2022. 

Добавьте интриги в футбольные матчи ставками на Parimatch. Новым игрокам подарок +300% к первому пополнению.

Куандык Шынасилов
УЕФА Голландия
4 826 заболевших коронавирусом зарегистрировано в Казахстане за сутки
06.02.2022
В Алматы задержан Ермек Нарымбаев
06.02.2022
Рахмонов нокаутом выиграл бой в UFC – победу посвятил жертвам январских событий
06.02.2022
Врач перечислил самые вредные алкогольные напитки
06.02.2022
Токаев пожелал Эрдогану скорейшего выздоровления
06.02.2022
Главная Топ LIVE Все