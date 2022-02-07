09:33 07.02.2022
В Алматы выпало 5 см снега
Фото: Zakon.kz
7 февраля с 02:00 в Алматы начал идти мокрый снег. По состоянию на 07:00 в городе выпало 3-5 см снега, в предгорных и горных районах – 10-12 см, передает Zakon.kz.
В Управлении жилищной политики Алматы предоставили информацию по уборке снега в городе.
Фото: Zakon.kz
С начала снегопада производится посыпка дорог противогололедными материалами – использовано 611 тонн. Организованы работы по очистке тротуаров, пешеходных зон, остановок общественного транспорта, мест общего пользования.Управление жилищной политики Алматы
Фото: скриншот
В ведомстве уточнили, что на уборку снега вышли 548 единиц техники, 202 пескоразбрасывателя и 361 дорожный рабочий. С утра запущены 611 единиц спецтехники, 205 пескоразбрасывателей и 1665 дорожных рабочих.
Фото: скриншот
В районных акиматах и подрядных организациях организовано круглосуточное дежурство по контролю за производством работ по уборке снега.Управление жилищной политики Алматы
По прогнозу РГП «Казгидромет», выпадение смешанных осадков ожидается с перерывами и завершится во второй половине дня. Температура воздуха сегодня днем 0...+2°C, туман, гололед.
В Алматы идет долгожданный снег
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