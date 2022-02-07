В Алматы выпало 5 см снега

В Управлении жилищной политики Алматы предоставили информацию по уборке снега в городе.

Фото: Zakon.kz

С начала снегопада производится посыпка дорог противогололедными материалами – использовано 611 тонн. Организованы работы по очистке тротуаров, пешеходных зон, остановок общественного транспорта, мест общего пользования. Управление жилищной политики Алматы

Фото: скриншот

В ведомстве уточнили, что на уборку снега вышли 548 единиц техники, 202 пескоразбрасывателя и 361 дорожный рабочий. С утра запущены 611 единиц спецтехники, 205 пескоразбрасывателей и 1665 дорожных рабочих.

Фото: скриншот

В районных акиматах и подрядных организациях организовано круглосуточное дежурство по контролю за производством работ по уборке снега. Управление жилищной политики Алматы

По прогнозу РГП «Казгидромет», выпадение смешанных осадков ожидается с перерывами и завершится во второй половине дня. Температура воздуха сегодня днем 0...+2°C, туман, гололед.

Новость по теме В Алматы идет долгожданный снег

Ранее сообщалось, что в Алматы и шести областях страны объявлено штормовое предупреждение.