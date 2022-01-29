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14:16 29.01.2022

В Алматы идет долгожданный снег

снег Фото: Zakon.kz
В обед 29 января в Алматы начал идти снег, сообщает Zakon.kz.

снег

Фото: Zakon.kz

снег

Фото: Zakon.kz

снег

Фото: Zakon.kz

Зима для жителей города выдалась малоснежной. Алматинцы часто сравнивают погоду с весенней.

Однако ранее синоптики заявляли, что на большей части Казахстана 29 января пройдут осадки.

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Кроме того, в ДЧС Алматы предупреждают: 29-30 января в горах ожидается туман, гололед.

Стоит отметить, что в Алматинской области в районе Алакольских озер ветер усилится до 17-22 м/с, днем на западе, севере и в горных, предгорных районах ожидаются туман, гололед.

Будьте осторожны!

Анастасия Московчук
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