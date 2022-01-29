14:16 29.01.2022
В Алматы идет долгожданный снег
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Зима для жителей города выдалась малоснежной. Алматинцы часто сравнивают погоду с весенней.
Однако ранее синоптики заявляли, что на большей части Казахстана 29 января пройдут осадки.
Снежные выходные ждут казахстанцев
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Кроме того, в ДЧС Алматы предупреждают: 29-30 января в горах ожидается туман, гололед.
Стоит отметить, что в Алматинской области в районе Алакольских озер ветер усилится до 17-22 м/с, днем на западе, севере и в горных, предгорных районах ожидаются туман, гололед.
Будьте осторожны!