В Алматы идет долгожданный снег

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Зима для жителей города выдалась малоснежной. Алматинцы часто сравнивают погоду с весенней.

Однако ранее синоптики заявляли, что на большей части Казахстана 29 января пройдут осадки.

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Кроме того, в ДЧС Алматы предупреждают: 29-30 января в горах ожидается туман, гололед.

Стоит отметить, что в Алматинской области в районе Алакольских озер ветер усилится до 17-22 м/с, днем на западе, севере и в горных, предгорных районах ожидаются туман, гололед.

Будьте осторожны!