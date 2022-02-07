Сняли номер после беспорядков: в алматинской гостинице задержаны трое подозреваемых

Как отметили в городском ДП, трое задержанных, среди которых одна женщина, сняли номер в гостинице сразу после массовых беспорядков.

По одной из версий, ножи могут принадлежать оружейным магазинам, разграбленным 5 и 6 января. 22 сотовых телефона различных марок также могли быть украдены с магазинов электроники. Начальник Управления по противодействию наркопреступности ДП Алматы Ерлан Алмагамбетов

Кроме этого, был обнаружен полиэтиленовый сверток с веществом в виде порошка светлого цвета со специфическим запахом.

По установлению принадлежности содержимого назначена судебно-химическая экспертиза. По данному факту начато досудебное расследование, – добавил Ерлан Алмагамбетов.

Стоит отметить, что еще в начале февраля в центре Алматы был обнаружен арсенал оружия.