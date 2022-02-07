13:01 07.02.2022
Сняли номер после беспорядков: в алматинской гостинице задержаны трое подозреваемых
Фото: пресс-служба полиции Алматы
22 сотовых телефона, три ножа и сверток с веществом, похожим на наркотики – все это изъяли в одной из гостиниц Алматы. По данному факту начато досудебное расследование, сообщает Zakon.kz.
Как отметили в городском ДП, трое задержанных, среди которых одна женщина, сняли номер в гостинице сразу после массовых беспорядков.
По одной из версий, ножи могут принадлежать оружейным магазинам, разграбленным 5 и 6 января. 22 сотовых телефона различных марок также могли быть украдены с магазинов электроники.Начальник Управления по противодействию наркопреступности ДП Алматы Ерлан Алмагамбетов
Кроме этого, был обнаружен полиэтиленовый сверток с веществом в виде порошка светлого цвета со специфическим запахом.
По установлению принадлежности содержимого назначена судебно-химическая экспертиза. По данному факту начато досудебное расследование, – добавил Ерлан Алмагамбетов.
Стоит отметить, что еще в начале февраля в центре Алматы был обнаружен арсенал оружия.
В микрорайоне Самал обнаружен схрон арсенала. Из тайника изъято травматическое оружие и гранаты. Неподалеку в мусорном баке найдены патроны: 12 калибра – 19 штук, 7,62 калибра – семь штук, 5,45 калибра – четыре штуки. Принадлежность боеприпасов будет установлена в ходе проверки.Начальник Управления полиции Медеуского района Даурен Утебаев