Азамат Жолманов назначен зампредседателя Агентства по делам госслужбы

Соответствующее распоряжение опубликовано на Акорде.

Распоряжением главы государства Жолманов Азамат Сагатович назначен заместителем председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы, - говорится в сообщении.

Азамат Жолманов имеет свыше 10 лет стажа работы в сфере государственного управления.

Трудовую деятельность начинал экспертом Департамента внешних связей и инвестиций Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан. Затем научным сотрудником, заведующим Сектором и заместителем директора Научно-исследовательского института, заместителем директора Института профессионального развития государственных служащих, директором Карагандинского филиала Академии государственного управления при президенте Республики Казахстан.