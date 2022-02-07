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Законодательство РК
15:44 07.02.2022

Азамат Жолманов назначен зампредседателя Агентства по делам госслужбы

Распоряжением президента Касым-Жомарта Токаева Азамат Жолманов назначен заместителем председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы, сообщает Zakon.kz.

Соответствующее распоряжение опубликовано на Акорде.

Распоряжением главы государства Жолманов Азамат Сагатович назначен заместителем председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы, - говорится в сообщении.

Азамат Жолманов имеет свыше 10 лет стажа работы в сфере государственного управления.

Трудовую деятельность начинал экспертом Департамента внешних связей и инвестиций Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан. Затем научным сотрудником, заведующим Сектором и заместителем директора Научно-исследовательского института, заместителем директора Института профессионального развития государственных служащих, директором Карагандинского филиала Академии государственного управления при президенте Республики Казахстан.

Анастасия Московчук
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