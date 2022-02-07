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Законодательство РК
20:12 07.02.2022

Должностные лица ДКНБ трех регионов бездействовали во время беспорядков – Генпрокуратура

ДКНБ Фото: Zakon.kz
Взяты под стражу бывший председатель КНБ и два его заместителя. По подозрению в превышении власти задержаны первый заместитель директора Службы специального назначения «А» КНБ и начальник центра указанной службы, передает корреспондент Zakon.kz.
Проявили бездействие должностные лица департаментов КНБ Алматы, Алматинской и Кызылординской областей. Нами рассматривается версия, что некоторые руководители силовых органов намеренно блокировали действия спецподразделений, призванных обеспечивать правопорядок.Начальник Службы специальных прокуроров Ризабек Ожаров

По данным фактам спецпрокуроры проводят досудебное расследование.

Также Комитет национальной безопасности расследует уголовные дела о государственной измене и попытке насильственного захвата власти. 

На сегодня взяты под стражу бывший председатель КНБ и два его заместителя. По подозрению в превышении власти задержаны первый заместитель директора Службы специального назначения «А» КНБ и начальник центра указанной службы. Уголовному делу присвоен гриф «Совершенно секретно», поэтому в интересах национальной безопасности раскрывать детали расследования нельзя.Начальник Службы специальных прокуроров Ризабек Ожаров

Ранее в Генеральной прокуратуре сообщили, что по подозрению в организации и совершении терактов взяты под стражу 467 человек. Также были арестованы 35 членов запрещенных экстремистских движений.

Тамила Языкова
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