Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Беспорядки 2022
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
20:21 07.02.2022

Существование подвалов для пыток опровергли в МВД

Пытки полиция Казахстан Фото: Zakon.kz
В соцсетях распространяется фейковая информация о существовании подвального помещения внутри здания следственного изолятора ЛА-155/18 в Алматы, сообщает Zakon.kz.

В МВД РК опровергли информацию о «подвалах для пыток». На территории алматинского УИС ЛА-155/18 расположены двухэтажное административное здание и шесть режимных корпусов, а также 230 камер для содержания спецконтингента.

Сообщается, что в режимных корпусах имеются полуподвальные помещения для коммуникационных систем и узлов отопления.

Прием поступающих в учреждение лиц осуществляется на первом этаже режимного корпуса. Всех прибывающих в СИЗО лиц принимают медицинские работники, а также дежурная смена учреждения, этот процесс снимается на видео.

Учреждение периодически посещают представители органов прокуратуры, уполномоченный по правам человека, а также участники организаций общественного контроля.

Деятельность уголовно-исполнительной системы направлена на приоритетную охрану человеческого достоинства, безопасности жизни и здоровья, конституционных прав и свобод осужденных и иных лиц. Для этого законодательством создаются условия для ресоциализации осужденных, защиты прав человека при исполнении наказаний и иных мер уголовно-правового воздействия, обеспечения безопасности личности, общества и государства, предупреждение совершения преступлений в условиях исполнения и отбывания наказаний.МВД РК

В министерстве напомнили, что за распространение заведомо ложной информации предусматривается уголовная ответственность по ст. 274 УК РК.

Новость по теме

В информационном пространстве намерено искажают январские события - МВД

Данияр Кунафин
МВД РК Казахстан
Скончалась легенда золотого века индийского кино
06.02.2022
Завершено расследование в отношении Алмаса Абдыгаппарова
07.02.2022
Туман, гололед и низовая метель ожидаются в Казахстане
06.02.2022
Еще один праздничный день появится в Казахстане
07.02.2022
В Казахстане ввели двухлетний запрет на госзакуп ряда иностранных товаров
07.02.2022
Главная Топ LIVE Все