Существование подвалов для пыток опровергли в МВД

В МВД РК опровергли информацию о «подвалах для пыток». На территории алматинского УИС ЛА-155/18 расположены двухэтажное административное здание и шесть режимных корпусов, а также 230 камер для содержания спецконтингента.

Сообщается, что в режимных корпусах имеются полуподвальные помещения для коммуникационных систем и узлов отопления.

Прием поступающих в учреждение лиц осуществляется на первом этаже режимного корпуса. Всех прибывающих в СИЗО лиц принимают медицинские работники, а также дежурная смена учреждения, этот процесс снимается на видео.

Учреждение периодически посещают представители органов прокуратуры, уполномоченный по правам человека, а также участники организаций общественного контроля.

Деятельность уголовно-исполнительной системы направлена на приоритетную охрану человеческого достоинства, безопасности жизни и здоровья, конституционных прав и свобод осужденных и иных лиц. Для этого законодательством создаются условия для ресоциализации осужденных, защиты прав человека при исполнении наказаний и иных мер уголовно-правового воздействия, обеспечения безопасности личности, общества и государства, предупреждение совершения преступлений в условиях исполнения и отбывания наказаний. МВД РК

В министерстве напомнили, что за распространение заведомо ложной информации предусматривается уголовная ответственность по ст. 274 УК РК.