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Законодательство РК

КУИС прокомментировал информацию о задержании начальника СИЗО Алматы

Задержание, задержанный, наручники, правонарушение, преступление, фото - Новости Zakon.kz от 09.09.2024 19:18 Фото: pxhere
В Казнете 9 сентября распространяется информация о задержании начальника следственного изолятора (СИЗО) Алматы Муратжана Какимжанова, сообщает Zakon.kz.

Эту информацию прокомментировали Zakon.kz в КУИС МВД РК. 

В ведомстве отметили, что по данному факту следственные действия проводят компетентные органы. Наряду с этим, КУИС МВД РК проводит служебную проверку.

"По результатам будет принято соответствующее решение в соответствии с законодательством. КУИС МВД выражает свою принципиальную позицию по нетерпимости к любым проявлениям противоправных действий в своих рядах, в связи с чем будет содействовать проведению объективного и всестороннего расследования", – подчеркнули в КУИС.

Ранее стало известно, что в Казахстане задержали заместителя главнокомандующего Национальной гвардии. 

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