23:31 07.02.2022
Жена Эрдогана рассказала о самочувствии при COVID-19
Фото: Twitter/EmineErdogan
Президент Турции и его жена работают дистанционно. Эмине Эрдоган поблагодарила глав иностранных государств и политиков за пожелания выздоровления, сообщает Zakon.kz.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, заразившийся «омикрон-штаммом» коронавируса, чувствует себя хорошо и продолжает работать удаленно. Об этом в Twitter сообщила его супруга Эмине Эрдоган.
После того как наши тесты на COVID-19 оказались положительными, мы с Тайипом продолжаем отдыхать дома и работать удаленно. Слава Богу, у нас все хорошо.Эмине Эрдоган
Жена президента Турции также поблагодарила глав государств, их жен, руководителей иностранных миссий, политиков, художников, представителей прессы и всех, кто пожелал здоровья им и гражданам Турции.
Токаев пожелал Эрдогану скорейшего выздоровления
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