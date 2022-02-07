Жена Эрдогана рассказала о самочувствии при COVID-19

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, заразившийся «омикрон-штаммом» коронавируса, чувствует себя хорошо и продолжает работать удаленно. Об этом в Twitter сообщила его супруга Эмине Эрдоган.

После того как наши тесты на COVID-19 оказались положительными, мы с Тайипом продолжаем отдыхать дома и работать удаленно. Слава Богу, у нас все хорошо. Эмине Эрдоган

Жена президента Турции также поблагодарила глав государств, их жен, руководителей иностранных миссий, политиков, художников, представителей прессы и всех, кто пожелал здоровья им и гражданам Турции.