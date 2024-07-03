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Эрдоган прилетел в Астану с женой

Эрдоган прилетел в Астану с женой, фото - Новости Zakon.kz от 03.07.2024 17:33 Фото: primeminister.kz
Сегодня, 3 июля 2024 года, в Астану с супругой Эмине Эрдоган прилетел президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом рассказали в пресс-службе правительства РК, сообщает Zakon.kz.

В столичном аэропорту турецкого лидера встретил премьер-министр Олжас Бектенов.

Реджеп Тайип Эрдоган примет участие в 24-м заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), которое состоится 3-4 июля. Турция – страна-партнер организации.

Следует отметить, что Турция входит в пятерку крупнейших торговых партнеров Казахстана и топ-20 стран-инвесторов.

За четыре месяца текущего года объем взаимной торговли достиг 1,6 млрд долларов. Правительства двух стран работают над планомерным обеспечением стабильного объема торговли на уровне не менее 10 млрд долларов.

Напомним, что 2 июля 2024 года в Астану прилетел лидер Китая Си Цзиньпин. Его торжественно в аэропорту встретил Касым-Жомарт Токаев.

Утром 3 июля в столицу прибыл президент России Владимир Путин, которого встретил премьер-министр Олжас Бектенов. Позднее в столичном аэропорту заместитель премьера Галымжан Койшыбаев встретил президента Монголии Ухнаагийна Хурэлсуха. Затем в столицу прилетел президент Азербайджана Ильхам Алиев, которого встретил зампремьера Канат Бозумбаев.

Кроме того, Олжас Бектенов встретил в аэропорту премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа и президента Таджикистана Эмомали Рахмона, прибывших в Астану для участия в саммите ШОС. Позднее глава правительства встретил президента Кыргызстана Садыра Жапарова.

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