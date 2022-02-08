Уровень смертности от COVID-19 среди непривитых выше на 93,4% – исследование

Как пишут РИА Новости, специалисты Управления национальной статистики проанализировали 70 тыс. случаев летальных исходов от КВИ в Англии за период с июля по декабрь 2021 года.

Выяснилось, что уровень смертности от коронавируса среди полностью вакцинированных во всех возрастных группах значительно ниже аналогичных показателей для непривитых людей. В частности, скорректированный по возрасту риск смерти от COVID-19 был на 93,4% ниже по сравнению с непривитыми людьми.

Отмечается, что «омикрон-штамм», выявленный в Ботсване и ЮАР в конце ноября, по мнению ученых, имеет множество метаморфоз в геноме, что указывает на высокую трансмиссивность этого вида и устойчивость к защитным антителам.

Вакцинация остается самым надежным способом защиты от инфекции.