Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Беспорядки 2022
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
06:29 08.02.2022

Уровень смертности от COVID-19 среди непривитых выше на 93,4% – исследование

медсестра Фото: Zakon.kz
Ученые из Великобритании оценили вероятность смерти от коронавируса среди вакцинированных и невакцинированных людей, передает Zakon.kz.

Как пишут РИА Новости, специалисты Управления национальной статистики проанализировали 70 тыс. случаев летальных исходов от КВИ в Англии за период с июля по декабрь 2021 года.

Выяснилось, что уровень смертности от коронавируса среди полностью вакцинированных во всех возрастных группах значительно ниже аналогичных показателей для непривитых людей. В частности, скорректированный по возрасту риск смерти от COVID-19 был на 93,4% ниже по сравнению с непривитыми людьми.

Отмечается, что «омикрон-штамм», выявленный в Ботсване и ЮАР в конце ноября, по мнению ученых, имеет множество метаморфоз в геноме, что указывает на высокую трансмиссивность этого вида и устойчивость к защитным антителам.

Вакцинация остается самым надежным способом защиты от инфекции.

Елена Беляева
COVID-19
Завершено расследование в отношении Алмаса Абдыгаппарова
07.02.2022
Еще один праздничный день появится в Казахстане
07.02.2022
В Казахстане ввели двухлетний запрет на госзакуп ряда иностранных товаров
07.02.2022
В Казахстане изменились правила социальных выплат
07.02.2022
Спад заболеваемости COVID-19 за сутки наблюдается в Казахстане
07.02.2022
Главная Топ LIVE Все