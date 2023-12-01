Густой туман накрыл Алматы

В Алматы с раннего утра 1 декабря 2023 года наблюдается густой туман. По прогнозам синоптиков, туман рассеется во второй половине дня, сообщает Zakon.kz.

Отметим, что ранее синоптики предупреждали алматинцев о тумане.

Согласно прогнозу, 1 декабря в южной столице ожидается переменная облачность, без осадков, ночью и в первой половине дня – туман. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью +1+3°, днем +5+7°.

Туман на ВОАД

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Туман на ул. Шевченко

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Какой будет погода в Алматы

2 декабря – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +1+3°, днем +8+10°.

3 декабря – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +1+3°, днем +12+14°.

Материал по теме Казахстанские синоптики составили прогноз погоды на декабрь

О том, какой будет погода в Казахстане в первый день зимы 2023 года, можете узнать здесь.