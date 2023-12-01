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Густой туман накрыл Алматы

Густой туман накрыл Алматы Фото: Zakon.kz
В Алматы с раннего утра 1 декабря 2023 года наблюдается густой туман. По прогнозам синоптиков, туман рассеется во второй половине дня, сообщает Zakon.kz.

Отметим, что ранее синоптики предупреждали алматинцев о тумане.

Согласно прогнозу, 1 декабря в южной столице ожидается переменная облачность, без осадков, ночью и в первой половине дня – туман. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью +1+3°, днем +5+7°.

Туман на ВОАД

Густой туман накрыл Алматы

Фото: Zakon.kz

Густой туман накрыл Алматы

Фото: Zakon.kz

Туман на ул. Шевченко

Густой туман накрыл Алматы

Фото: Zakon.kz

Густой туман накрыл Алматы

Фото: Zakon.kz

Густой туман накрыл Алматы

Фото: Zakon.kz

Туман на пр. Абая

Густой туман накрыл Алматы

Фото: Zakon.kz

Густой туман накрыл Алматы

Фото: Zakon.kz

Густой туман накрыл Алматы

Фото: Zakon.kz

Какой будет погода в Алматы

2 декабря – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +1+3°, днем +8+10°.

3 декабря – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +1+3°, днем +12+14°.

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Динара Халдарова
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