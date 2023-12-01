Густой туман накрыл Алматы
Отметим, что ранее синоптики предупреждали алматинцев о тумане.
Согласно прогнозу, 1 декабря в южной столице ожидается переменная облачность, без осадков, ночью и в первой половине дня – туман. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью +1+3°, днем +5+7°.
Туман на ВОАД
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Туман на ул. Шевченко
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Туман на пр. Абая
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Какой будет погода в Алматы
2 декабря – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +1+3°, днем +8+10°.
3 декабря – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +1+3°, днем +12+14°.
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