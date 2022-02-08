10:24 08.02.2022
Шавкат Рахмонов прибыл в Алматы — как встретили бойца
Фото: Instagram/shavkatrakhmonov94
Ночью 8 февраля в алматинском аэропорту встретили казахстанского файтера UFC Шавката Рахмонова, сообщает Zakon.kz.
Поздравить бойца с его третьей победой на UFC Vegas 47 в Лас-Вегасе пришли его родные, болельщики и представители отечественного СМИ.
Напомним, что казахстанский спортсмен в главном карде UFC, который прошел 5 февраля, встречался с Карлстоном Харрисом из Гайаны. Бой завершился победой Шафката – техническим нокаутом в середине первого раунда.
Спасибо большое всем за поддержку. Чувствую себя прекрасно. Мне очень приятно, что меня встречают с таким размахом. Очень рад оказаться на своей земле. Очень соскучился по родине. Отдельно хочу поблагодарить команду DAR Team, тренеров и всех казахстанцев за поддержку. Шавкат Рахмонов
На текущий момент у Рахмонова три победы из трех встреч в UFC. А все 15 боев, которые он провел в смешанных единоборствах, завершились досрочно.
Я счастлив, что добился трех досрочных побед, готовился к встрече с Харрисом. Он прекрасный боец, я анализировал при подготовке все варианты боя с ним. В моих планах заполучить еще пару встреч и затем думать о Топ-10. Надо немного передохнуть перед будущими боями. Шавкат Рахмонов
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