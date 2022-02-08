Решили зайти и посмотреть: задержаны еще двое подозреваемых в мародерстве

В полиции области уточнили, им стало известно о распродаже техники в Жаркентe.

Были задержаны двое мужчин в возрасте 23 и 26 лет. Во время допроса они пояснили, что техника, которую они продают, была украдена из магазина во время массовых беспорядков в Алматы. Начальник ОП Панфиловского района Жандос Кавлиев

Подозреваемые рассказали, что, увидев разгромленный магазин в Алматы, решили зайти и посмотреть, что происходит.

После чего украли 16 телефонов различных марок, три ноутбука Lenovo, два планшета, три сумки от ноутбуков. Затем скрылись на своем автотранспорте, – добавили в ДП.

Фото: пресс-служба ДП Алматинской области

В отношении задержанных возбуждено уголовное производство по ст. 191, ч. 3, п. 3 УК РК.

Авто, на котором они совершили преступление, водворено на специализированную стоянку. Материалы дела будут переданы в ДП Алматы по территориальности совершенного преступления. В настоящий момент оба подозреваемых водворены в ИВС. Начальник ОП Панфиловского района Жандос Кавлиев

Кроме того, 7 февраля сообщали, что в алматинской гостинице задержаны трое подозреваемых. У них были изъяты 22 сотовых телефона, три ножа и сверток с веществом, похожим на наркотики.

По одной из версий, ножи могут принадлежать оружейным магазинам, разграбленным 5 и 6 января. 22 сотовых телефона различных марок также могли быть украдены с магазинов электроники. Начальник Управления по противодействию наркопреступности ДП Алматы Ерлан Алмагамбетов

Также, 20 патронов калибра 5,45 от автомата Калашникова обнаружили полицейские во дворе одного из домов по улице Нусупбекова в Медеуском районе Алматы. Второй тайник с 40 патронами от пистолета системы «Макаров» нашли на пустыре в Алатауском районе.

В полиции отметили, что боеприпасы могли быть добыты преступным путем в ходе массовых беспорядков.