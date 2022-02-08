На программу льготного автокредитования выделят 100 млрд тенге

На программу льготного автокредитования для приобретения населением отечественных автомобилей экономкласса будет направлено более 100 млрд тенге. Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов

Также, по славам главы правительства, промышленные предприятия будут обеспечены равным доступом к инфраструктуре – земле, газу, воде, электричеству.

Ранее на заседании премьер-министр сообщил, что ставки по утилизационному сбору на автотранспорт значительно уменьшатся, а цены на газ зафиксируют до 1 января 2024 года.