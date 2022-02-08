Под телебашней «Коктобе» найден тайник с оружием

Прилегающую местность проверял инспектор-кинолог со служебно-розыскной собакой. Ими в кустах обнаружены два ружья. Следственно-оперативной группой находка изъята и направлена на судебно-баллистическую экспертизу, – уточнил начальник Управления полиции Медеуского района Даурен Утебаев.

По данным полиции, не исключено, что оружие могло быть украдено в ходе массовых беспорядков и использовано в преступных целях.

Как напомнили сотрудники полиции, гражданам, хранящим у себя незаконное оружие, предоставляется возможность добровольно сдать его. При этом лица, сдавшие оружие и боеприпасы, освобождаются от уголовной ответственности, если не будет установлено их участие в совершении преступлений.

Также 7 февраля стало известно об обнаружении в Алматы двух схронов боеприпасов.

20 патронов калибра 5,45 от автомата Калашникова обнаружили полицейские во дворе одного из домов по улице Нусупбекова в Медеуском районе Алматы. Второй тайник с 40 патронами от пистолета системы Макарова нашли на пустыре в Алатауском районе.