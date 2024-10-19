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Законодательство РК

Телебашню "Коктобе" в Алматы украсили в честь Дня спасателя

В Алматы в честь Дня спасателей телебашня осветилась в цвета МЧС, фото - Новости Zakon.kz от 19.10.2024 20:50 Фото: скриншот видео
В Алматы в честь Дня спасателя телебашня "Коктобе" осветилась в цвета МЧС, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы министерства, на медиафасадах телебашни была отражена символика спасателей, а подсветка стала ярким украшением города в преддверии праздника.

"Только за девять месяцев текущего года спасатели гарнизона ДЧС Алматы, Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС и Центра медицины катастроф МЧС РК осуществили более 3 тыс. экстренных выездов на места происшествий. Эвакуировано с мест ЧС более 300 человек, оказана помощь более 160 пострадавшим, спасено 711 жизней!" Пресс-служба МЧС РК


День спасателя в Казахстане официально начали отмечать с 2008 года. Эта дата выбрана не случайно – ровно 29 лет назад был учрежден Государственный комитет по чрезвычайным ситуациям. Деятельность ведомства ориентирована на предупреждение чрезвычайных ситуаций, а также ликвидацию их последствий.

19 октября более 570 казахстанцев получили награды в честь Дня спасателя.

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