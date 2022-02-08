Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Беспорядки 2022
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
17:46 08.02.2022

В Алматы 9 февраля снова ожидается снег

снегопад Фото: pixabay
Синоптики предоставили прогноз погоды в Алматы на 9-11 февраля. В городе сохранятся осадки в виде снега до 10 февраля, а также туман, передает Zakon.kz.

По данным РГП «Казгидромет», в Алматы ожидается:

9 февраля: облачно, утром и днем снег. Временами туман, гололед. Ветер 0-5 метров в секунду. Температура воздуха ночью -4...-6°C, днем 0...-2°C.

10 февраля: переменная облачность, ночью и утром снег, туман. Ветер 0-5 метров в секунду. Температура воздуха ночью -3...-5°C, днем -1...-3°C.

11 февраля: переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 метров в секунду. Температура воздуха ночью -4...-6°C, днем 0...+2°C.

В ночь на 8 февраля в Алматы прошел обильный снегопад, который спровоцировал массовые ДТП на дорогах.

Ранее синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 9 февраля.

Оксана Житникова
Казгидромет Алматы
Должностные лица ДКНБ трех регионов бездействовали во время беспорядков – Генпрокуратура
07.02.2022
Генпрокуратура: Дикий Арман похищал людей во время беспорядков
07.02.2022
Токаев выступит с обращением к нации в середине марта
07.02.2022
В Казахстане ослабили ограничения при пересечении границы в карантин
07.02.2022
35 членов запрещенных экстремистских движений арестовали в Казахстане после январских беспорядков
07.02.2022
Главная Топ LIVE Все