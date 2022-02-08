17:46 08.02.2022
В Алматы 9 февраля снова ожидается снег
Фото: pixabay
Синоптики предоставили прогноз погоды в Алматы на 9-11 февраля. В городе сохранятся осадки в виде снега до 10 февраля, а также туман, передает Zakon.kz.
По данным РГП «Казгидромет», в Алматы ожидается:
9 февраля: облачно, утром и днем снег. Временами туман, гололед. Ветер 0-5 метров в секунду. Температура воздуха ночью -4...-6°C, днем 0...-2°C.
10 февраля: переменная облачность, ночью и утром снег, туман. Ветер 0-5 метров в секунду. Температура воздуха ночью -3...-5°C, днем -1...-3°C.
11 февраля: переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 метров в секунду. Температура воздуха ночью -4...-6°C, днем 0...+2°C.
В ночь на 8 февраля в Алматы прошел обильный снегопад, который спровоцировал массовые ДТП на дорогах.
Ранее синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 9 февраля.