За кражу оружия во время январских событий задержан охранник магазина в Алматы

Мужчину задержали по месту проживания в Турксибском районе, сообщили в пресс-службе департамента полиции города.

При обыске стражи порядка изъяли два нарезных карабина разных моделей, калибра 300 мм и 5,6 мм, а также гладкоствольное ружье 410 калибра.

Фото: пресс-служба ДП Алматы

Новость по теме Задержаны подозреваемые в нападении на здания госорганов в Алматы — КНБ

Установлено, что все эти вещи задержанный похитил 5 января при нападении на оружейный магазин, расположенный в нашем районе. Его личность проверяется на причастность к другим преступлениям. Начальник Управления полиции Алмалинского района полиции города Есен Искаков

По данному факту начато досудебное расследование по ст. 188, ч. 3 УК РК. Задержанный водворен в изолятор временного содержания.