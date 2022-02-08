19:12 08.02.2022
За кражу оружия во время январских событий задержан охранник магазина в Алматы
Фото: zakon.kz
Задержанный 42-летний уроженец Алматинской области ранее уже был судим за имущественное преступление, передает Zakon.kz.
Мужчину задержали по месту проживания в Турксибском районе, сообщили в пресс-службе департамента полиции города.
При обыске стражи порядка изъяли два нарезных карабина разных моделей, калибра 300 мм и 5,6 мм, а также гладкоствольное ружье 410 калибра.
Фото: пресс-служба ДП Алматы
Установлено, что все эти вещи задержанный похитил 5 января при нападении на оружейный магазин, расположенный в нашем районе. Его личность проверяется на причастность к другим преступлениям. Начальник Управления полиции Алмалинского района полиции города Есен Искаков
По данному факту начато досудебное расследование по ст. 188, ч. 3 УК РК. Задержанный водворен в изолятор временного содержания.
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