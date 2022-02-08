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19:27 08.02.2022

Алматинских автовладельцев и пешеходов призвали к внимательности на дорогах

Авария Фото: zakon.kz
Департамент по чрезвычайным ситуациями Алматы призвал быть предельно осторожными и внимательными на дорогах в условиях гололедицы, передает Zakon.kz.

Многочисленные дорожно-транспортные происшествия, 10 из которых с пострадавшими, зафиксировали с утра на дорогах города.

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Чтобы уменьшить вероятность падения, в пресс-службе ДЧС сообщили следующие правила поведения при гололеде:

  • помните о том, что управляемость автомобилем при снегопаде и гололедице резко ухудшается и может привести к потере контроля водителя над машиной и, как результат, наезд на пешеходов;

  • переходить улицы следует в установленных правилами дорожного движения местах;

  • будьте внимательны, особенно при переходе через проезжую часть, не отвлекайтесь на посторонние дела (разговоры по мобильному телефону и др.);

  • всегда смотрите перед собой под ноги;

  • следует обратить внимание на правильный выбор обуви. Обувь должна быть на ровной подошве, выполненной из нескользящего материала с нанесением рифленого узора;

  • не держите руки в карманах, это позволит вам удержать равновесие на гололеде;

  • помните, что тротуары, остановки городского транспорта, ступеньки при входе в магазины, даже крыльцо собственного дома – это места, где чаще всего падают люди.

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