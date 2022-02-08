Алматинских автовладельцев и пешеходов призвали к внимательности на дорогах

Многочисленные дорожно-транспортные происшествия, 10 из которых с пострадавшими, зафиксировали с утра на дорогах города.

Новость по теме Массовое ДТП в Алматы: что делать, если задели вашу машину

Чтобы уменьшить вероятность падения, в пресс-службе ДЧС сообщили следующие правила поведения при гололеде:

помните о том, что управляемость автомобилем при снегопаде и гололедице резко ухудшается и может привести к потере контроля водителя над машиной и, как результат, наезд на пешеходов;

переходить улицы следует в установленных правилами дорожного движения местах;

будьте внимательны, особенно при переходе через проезжую часть, не отвлекайтесь на посторонние дела (разговоры по мобильному телефону и др.);

всегда смотрите перед собой под ноги;

следует обратить внимание на правильный выбор обуви. Обувь должна быть на ровной подошве, выполненной из нескользящего материала с нанесением рифленого узора;

не держите руки в карманах, это позволит вам удержать равновесие на гололеде;

помните, что тротуары, остановки городского транспорта, ступеньки при входе в магазины, даже крыльцо собственного дома – это места, где чаще всего падают люди.