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ДЧС Алматы обратился к автовладельцам и пешеходам

ДЧС Алматы обратился к автовладельцам и пешеходам Фото: freepik
Департамент по чрезвычайным ситуациям Алматы 11 января 2024 года обратился к автовладельцев и пешеходам из-за резкого ухудшения погодных условий, сообщает Zakon.kz.

По сведениям ГУ "Казселезащита", ночью в горных районах Алматы и Алматинской области ожидается выпадение обильных осадков в виде снега. Из-за сильных снегопадов возможно обострение снеголавинной обстановки в горах. Рекомендуется воздержаться от походов в горы в ближайшие дни.

В связи с этим ДЧС Алматы призывает автовладельцев и пешеходов быть предельно осторожными и внимательными на дорогах в условиях гололедицы.

Чтобы уменьшить вероятность падения, необходимо соблюдать следующие правила поведения при гололеде:

  • помните о том, что управляемость автомобилем при снегопаде и гололедице резко ухудшается и может привести к потере контроля водителя над машиной и, как результат, наезд на пешеходов;
  • переходить улицы следует в установленных правилами дорожного движения местах;
  • будьте внимательны, особенно при переходе через проезжую часть, не отвлекайтесь на посторонние дела (разговоры по мобильному телефону и другое);
  • всегда смотрите перед собой под ноги;
  • следует обратить внимание на правильный выбор обуви. Обувь должна быть на ровной подошве, выполненной из нескользящего материала с нанесением рифленого узора;
  • не держите руки в карманах, это позволит вам удержать равновесие на гололеде;
  • помните, что тротуары, остановки городского транспорта, ступеньки при входе в магазины, даже крыльцо собственного дома – это места, где чаще всего падают люди.

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