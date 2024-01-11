ДЧС Алматы обратился к автовладельцам и пешеходам
Фото: freepik
Департамент по чрезвычайным ситуациям Алматы 11 января 2024 года обратился к автовладельцев и пешеходам из-за резкого ухудшения погодных условий, сообщает Zakon.kz.
По сведениям ГУ "Казселезащита", ночью в горных районах Алматы и Алматинской области ожидается выпадение обильных осадков в виде снега. Из-за сильных снегопадов возможно обострение снеголавинной обстановки в горах. Рекомендуется воздержаться от походов в горы в ближайшие дни.
В связи с этим ДЧС Алматы призывает автовладельцев и пешеходов быть предельно осторожными и внимательными на дорогах в условиях гололедицы.
Чтобы уменьшить вероятность падения, необходимо соблюдать следующие правила поведения при гололеде:
- помните о том, что управляемость автомобилем при снегопаде и гололедице резко ухудшается и может привести к потере контроля водителя над машиной и, как результат, наезд на пешеходов;
- переходить улицы следует в установленных правилами дорожного движения местах;
- будьте внимательны, особенно при переходе через проезжую часть, не отвлекайтесь на посторонние дела (разговоры по мобильному телефону и другое);
- всегда смотрите перед собой под ноги;
- следует обратить внимание на правильный выбор обуви. Обувь должна быть на ровной подошве, выполненной из нескользящего материала с нанесением рифленого узора;
- не держите руки в карманах, это позволит вам удержать равновесие на гололеде;
- помните, что тротуары, остановки городского транспорта, ступеньки при входе в магазины, даже крыльцо собственного дома – это места, где чаще всего падают люди.
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