Отключать электричество нелегальным майнерам предложили в России

Госдума РФ направила предложения по регулированию майнинга в Кабмин, сообщают «Известия».

В протоколе совещания комитета Госдумы по энергетике указаны рекомендации, среди которых энергосбытовым компаниям предлагается разрешить отключать нелегальных майнеров от электроснабжения.

Такую инициативу в Госдуму ранее направляла Ассоциация гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний.

Также предлагается ввести обязанность интернет-провайдеров предоставлять энергосбытовым компаниям информацию о расположении IP-адресов, с которых осуществляется майнинг, и сведения о его параметрах.

Отмечается, что стоит и доработать понятийный ряд существующего законодательства – например, ввести определение бытового потребления электричества не для извлечения прибыли.