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08:35 09.02.2022

Отключать электричество нелегальным майнерам предложили в России

Видеокарта биткоин Фото: pixabay
Участники энергетического рынка России ранее сообщили, что численность теневых добытчиков криптовалюты может составлять 50-100 тысяч человек. Из-за роста нагрузки на энергосистему россияне могут столкнуться с перебоями снабжения электричеством, сообщает Zakon.kz.

Госдума РФ направила предложения по регулированию майнинга в Кабмин, сообщают «Известия».

В протоколе совещания комитета Госдумы по энергетике указаны рекомендации, среди которых энергосбытовым компаниям предлагается разрешить отключать нелегальных майнеров от электроснабжения.

Такую инициативу в Госдуму ранее направляла Ассоциация гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний.

Также предлагается ввести обязанность интернет-провайдеров предоставлять энергосбытовым компаниям информацию о расположении IP-адресов, с которых осуществляется майнинг, и сведения о его параметрах.

Отмечается, что стоит и доработать понятийный ряд существующего законодательства – например, ввести определение бытового потребления электричества не для извлечения прибыли.

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