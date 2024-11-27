Токаев высказался о сотрудничестве с РФ по строительству ТЭС в трех городах РК

Касым-Жомарт Токаев сообщил, что год назад было подписано Межправительственное соглашение о мерах по обеспечению параллельной работы энергосистем Казахстана и России, реализация которого позволит укрепить фундамент партнерства сторон в энергетической сфере, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет Акорда.

"Налажено практическое сотрудничество по строительству теплоэлектростанций в городах Кокшетау, Семее и Усть-Каменогорске. Довольно активно развивается наше партнерство и в сфере возобновляемых источников энергии. При участии российских партнеров в Казахстане уже реализованы проекты общей мощностью 370 мегаватт. В рамках достигнутых договоренностей в ближайшей перспективе планируется запуск генерации еще одного гигаватта экологически чистой энергии", – заметил глава государства.

По его словам, в текущем году исполнилось пять лет с начала реализации Программы совместных действий в области производственной кооперации. В рамках программы было реализовано 93 совместных проекта с общим объемом инвестиций почти 18,5 млрд долларов, что позволило создать более 22 тыс. рабочих мест.

"В этом году при участии "Татнефти" в городе Сарани был запущен завод по производству шин проектной мощностью 3,5 млн единиц в год. В сотрудничестве с компанией "КАМАЗ" углубляется локализация производства машиностроительного оборудования. В октябре текущего года в Костанае состоялся запуск масштабного проекта по производству чугунного литья мощностью до 40 тыс. тонн в год. В следующем году ожидается открытие завода по выпуску компонентов ведущих мостов. В настоящее время реализуется еще 49 проектов с общим объемом инвестиций более 29,5 млрд долларов и созданием порядка 20 тыс. рабочих мест. Так, компаниями "ЕвроХим" и "Уралхим" в Жамбылской области реализуются масштабные проекты по производству минеральных удобрений", – сообщил Касым-Жомарт Токаев.

Как было отмечено далее, Казахстан и Россия обладают значительным потенциалом для расширения сотрудничества в агропромышленной сфере.

"В этом году наши аграрии собрали рекордный урожай зерновых культур – почти 27 млн тонн. Это особенно символично в год 70-летнего юбилея с начала освоения казахстанской целины. Кроме того, мы начали реализацию целого ряда масштабных проектов, направленных на снижение импортозависимости по ключевым продовольственным товарам. В ближайшие годы будет построено 116 современных молочно-товарных ферм, что позволит нарастить объемы производства молока на 600 тыс. тонн. Намечен ввод в эксплуатацию 29 мясных птицефабрик общей мощностью более 220 тыс. тонн мяса в год, а также 11 яичных птицефабрик, которые смогут производить 850 млн яиц в год. В агропромышленной сфере наши страны обладают поистине колоссальным экспортным потенциалом. Убежден, что мы не должны конкурировать друг с другом на внутреннем рынке ЕАЭС. Это наносит очевидный вред интеграции. Напротив, мы можем объединить усилия, чтобы стать ключевым продовольственным хабом для экспорта сельхозпродукции на рынки третьих стран", – сказал президент Казахстана.

Другой приоритетной задачей Касым-Жомарт Токаев обозначил укрепление транспортно-логистического каркаса на всем евразийском пространстве. По его мнению, для Казахстана, как и для России, это имеет стратегическое значение. Наша страна до 2030 года намерена отремонтировать 11 тыс. и построить более 5 тыс. километров новых железных дорог.





"Важным приоритетом для нас является создание за рубежом сети современных мультимодальных центров и "сухих портов". Одним из успешных примеров такого сотрудничества стало строительство нового транспортно-логистического центра на станции Селятино на территории Российской Федерации. На противоположном конце транзитного коридора сбор грузов будет осуществляться на недавно построенном казахстанском терминале в китайском городе Сиане. Тем самым фактически создаются ключевые опорные пункты единой системы транзита грузов по маршруту Китай – Казахстан – Россия", – подчеркнул глава нашего государства.

Президент также затронул вопросы развития туристического сектора. Он сообщил, что Казахстан предоставляет безвизовый режим для граждан 86 государств и имеет прямое авиасообщение с 31 страной мира. Кроме того, принимаются последовательные меры для повышения транспортной доступности ключевых курортных зон.

О визите президента РФ в Казахстан стало известно 7 ноября.

Отметим, что 23 октября 2024 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по приглашению Владимира Путина посетил с рабочим визитом Казань для участия в XVI Саммите глав государств БРИКС.

Глава России последний раз посещал Казахстан летом 2024 года.