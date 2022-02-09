Автоматы Калашникова начнут производить в Кокшетау в 2022 году

В 2022 году отечественные оборонные предприятия планируют начать работу над проектами:

сборка вертолетов Ми-171Ш на базе АО «Авиаремонтный завод №405»;

создание сервисного центра по обслуживанию самолетов Airbus на базе ТОО «Казахстанская авиационная индустрия»;

производство технических средств охраны Государственной границы на базе АО «Петропавловский завод тяжелого машиностроения»;

производство средств радиационной и химической защиты на базе АО «Тыныс», ТОО «Алма ДК» и «Милитарм»;

модернизация бронетанковой техники на базе АО «Семей инжиниринг»;

производство автоматных боеприпасов на базе ТОО «Steel manufacturing»;

производство бронеколесных машин «Барыс 8х8» на базе ТОО «Казахстан Парамаунт инжиниринг»;

производство автоматов АК-12 и АК-15 на базе АО «Тыныс».

19 января президент Касым-Жомарт Токаев потребовал кардинально повысить боеспособность казахстанских Вооруженных сил. Глава государства поставил ряд задач, среди которых обновление технического и боевого оснащения казахстанской армии, восполнение парка вооружения и другие.