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08:54 09.02.2022

Автоматы Калашникова начнут производить в Кокшетау в 2022 году

Военная техника Казахстан Фото: pixabay
Министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана сообщило о перспективных оборонных проектах, запланированных на 2022 год, сообщает Zakon.kz.

В 2022 году отечественные оборонные предприятия планируют начать работу над проектами:

  • сборка вертолетов Ми-171Ш на базе АО «Авиаремонтный завод №405»;

  • создание сервисного центра по обслуживанию самолетов Airbus на базе ТОО «Казахстанская авиационная индустрия»;

  • производство технических средств охраны Государственной границы на базе АО «Петропавловский завод тяжелого машиностроения»;

  • производство средств радиационной и химической защиты на базе АО «Тыныс», ТОО «Алма ДК» и «Милитарм»;

  • модернизация бронетанковой техники на базе АО «Семей инжиниринг»;

  • производство автоматных боеприпасов на базе ТОО «Steel manufacturing»;

  • производство бронеколесных машин «Барыс 8х8» на базе ТОО «Казахстан Парамаунт инжиниринг»;

  • производство автоматов АК-12 и АК-15 на базе АО «Тыныс».

19 января президент Касым-Жомарт Токаев потребовал кардинально повысить боеспособность казахстанских Вооруженных сил. Глава государства поставил ряд задач, среди которых обновление технического и боевого оснащения казахстанской армии, восполнение парка вооружения и другие.

Данияр Кунафин
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