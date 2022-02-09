Создан Совет отечественных предпринимателей при правительстве Казахстана
В совет отечественных предпринимателей вошли:
премьер-министр РК, председатель
первый заместитель премьер-министра РК
заместитель премьер-министра – министр торговли и интеграции РК, заместитель председателя
первый вице-министр национальной экономики РК, секретарь
заместители премьер-министра РК
все министры, Уполномоченный по защите прав предпринимателей Казахстана.
Также в совет вошли руководители:
Фонда национального благосостояния «Самрук-Қазына»
Национального холдинга «Байтерек»
НПП «Атамекен»
Ассоциации «Форум предпринимателей Казахстана»
Союза птицеводов Казахстана
Молочного союза Казахстана и другие.
Задачами совета являются:
1) выработка рекомендаций и предложений по вопросам:
социально-экономического развития РК;
совершенствования законодательства РК по вопросам предпринимательства;
создания условий, стимулирующих развитие рыночной экономики и привлечение отечественных инвестиций в экономику страны;
оценки и улучшения делового и инвестиционного климата;
2) рассмотрение и обсуждение иных вопросов в сфере предпринимательства и инвестиционной политики.
Текст распоряжения можно посмотреть здесь.