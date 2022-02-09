Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Пекин 2022
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
09:21 09.02.2022

Создан Совет отечественных предпринимателей при правительстве Казахстана

совет предпринимателей при правительстве Фото: primerminister.kz
Распоряжением премьер-министра РК от 7 февраля 2022 года создан Совет отечественных предпринимателей при правительстве РК, сообщает Zakon.kz.

В совет отечественных предпринимателей вошли:

  • премьер-министр РК, председатель

  • первый заместитель премьер-министра РК

  • заместитель премьер-министра – министр торговли и интеграции РК, заместитель председателя

  • первый вице-министр национальной экономики РК, секретарь

  • заместители премьер-министра РК

  • все министры, Уполномоченный по защите прав предпринимателей Казахстана.

Также в совет вошли руководители:

  • Фонда национального благосостояния «Самрук-Қазына»

  • Национального холдинга «Байтерек»

  • НПП «Атамекен»

  • Ассоциации «Форум предпринимателей Казахстана»

  • Союза птицеводов Казахстана

  • Молочного союза Казахстана и другие.

Задачами совета являются:

1) выработка рекомендаций и предложений по вопросам:

  • социально-экономического развития РК;

  • совершенствования законодательства РК по вопросам предпринимательства;

  • создания условий, стимулирующих развитие рыночной экономики и привлечение отечественных инвестиций в экономику страны;

  • оценки и улучшения делового и инвестиционного климата;

2) рассмотрение и обсуждение иных вопросов в сфере предпринимательства и инвестиционной политики.

Текст распоряжения можно посмотреть здесь.

Лариса Черненко
Смаилов Алихан Казахстан
500 млн тенге начислил Magnum клиентам за две недели после январских событий
08.02.2022
Под телебашней «Коктобе» найден тайник с оружием
08.02.2022
Токаев поручил навести порядок на рынке «Алтын Орда» в Алматы
08.02.2022
Растет доля погрязших в долгах людей – Токаев о доходах казахстанцев
08.02.2022
За кражу оружия во время январских событий задержан охранник магазина в Алматы
08.02.2022
Главная Топ LIVE Все