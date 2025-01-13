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Право

В Казахстане упразднили Совет по технологической политике при правительстве

Государственная служба, госслужба, госслужащий, государственный аппарат, госаппарат, государственная работа, фото - Новости Zakon.kz от 13.01.2025 11:39 Фото: Zakon.kz
Премьер-министр РК Олжас Бектенов подписал распоряжение от 31 декабря 2024 года "Об упразднении Совета по технологической политике при правительстве Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.

"Упразднить Совет по технологической политике при правительстве Республики Казахстан, образованный распоряжением премьер-министра РК от 20 апреля 2022 года", – говорится в документе

Совет являлся консультативно-совещательным органом при правительстве РК и был образован с целью формирования и реализации государственной технологической политики.

Также признаны утратившими силу некоторые распоряжения премьера, касающиеся работы совета.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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