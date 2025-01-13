В Казахстане упразднили Совет по технологической политике при правительстве

Фото: Zakon.kz

Премьер-министр РК Олжас Бектенов подписал распоряжение от 31 декабря 2024 года "Об упразднении Совета по технологической политике при правительстве Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.

"Упразднить Совет по технологической политике при правительстве Республики Казахстан, образованный распоряжением премьер-министра РК от 20 апреля 2022 года", – говорится в документе. Совет являлся консультативно-совещательным органом при правительстве РК и был образован с целью формирования и реализации государственной технологической политики. Также признаны утратившими силу некоторые распоряжения премьера, касающиеся работы совета.

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