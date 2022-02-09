11:07 09.02.2022
Смог и туман в Нур-Султане – комментарий РГП «Казгидромет»
Фото: Zakon.kz
Утром 9 февраля столицу Казахстана накрыл туман. Днем ранее синоптики объявляли о штормовом предупреждении, сообщает Zakon.kz.
РГП «Казгидромет» уточняет, что также заблаговременно была опубликована информация о неблагоприятных метеорологических условиях в городе.
Фото: Zakon.kz
Сочетание этих погодных явлений усиливает смог, так как безветренная погода и плотный туман препятствуют рассеиванию загрязняющих частиц и способствуют более продолжительному нахождению их в воздухе.Пресс-служба РГП «Казгидромет»
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Днем ранее в Алматы также наблюдался туман. Кроме того, из-за гололеда в городе произошло около 30 ДТП.
Фото: Zakon.kz