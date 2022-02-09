Смог и туман в Нур-Султане – комментарий РГП «Казгидромет»

РГП «Казгидромет» уточняет, что также заблаговременно была опубликована информация о неблагоприятных метеорологических условиях в городе.

Фото: Zakon.kz

Сочетание этих погодных явлений усиливает смог, так как безветренная погода и плотный туман препятствуют рассеиванию загрязняющих частиц и способствуют более продолжительному нахождению их в воздухе. Пресс-служба РГП «Казгидромет»

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz