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11:07 09.02.2022

Смог и туман в Нур-Султане – комментарий РГП «Казгидромет»

смог и туман Фото: Zakon.kz
Утром 9 февраля столицу Казахстана накрыл туман. Днем ранее синоптики объявляли о штормовом предупреждении, сообщает Zakon.kz.

РГП «Казгидромет» уточняет, что также заблаговременно была опубликована информация о неблагоприятных метеорологических условиях в городе.

смог и туман

Фото: Zakon.kz

Сочетание этих погодных явлений усиливает смог, так как безветренная погода и плотный туман препятствуют рассеиванию загрязняющих частиц и способствуют более продолжительному нахождению их в воздухе.Пресс-служба РГП «Казгидромет»

смог

Фото: Zakon.kz

смог и туман

Фото: Zakon.kz

смог и туман

Фото: Zakon.kz

Днем ранее в Алматы также наблюдался туман. Кроме того, из-за гололеда в городе произошло около 30 ДТП.

Анастасия Московчук
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