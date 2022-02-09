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16:35 09.02.2022

Выступление Димаша Кудайбергена на китайском языке появилось в сети

выступление Фото: instagram.com/kudaibergenov.dimash
Казахстанский певец Димаш Кудайберген опубликовал видео с концерта на китайском телевидении, сообщает Zakon.kz.

Видео появилось на его странице в Instagram.

Песня Only you на канале CCTV, – говорится в подписи к видео.

Комментаторы восторженно отреагировали на публикацию.

  • Какое же прекрасное исполнение!

  • Очень нежно и красиво исполнено! Браво!

  • Любое твое выступление в удовольствие!

  • Красивая песня! Красивый Димаш! – отметили подписчики исполнителя.

Ранее Димаш Кудайберген ответил на вопросы блогера Армана Давлетьярова о будущем и личной жизни.

Анастасия Московчук
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