Выступление Димаша Кудайбергена на китайском языке появилось в сети

Видео появилось на его странице в Instagram.

Песня Only you на канале CCTV, – говорится в подписи к видео.

Комментаторы восторженно отреагировали на публикацию. Какое же прекрасное исполнение!

Очень нежно и красиво исполнено! Браво!

Любое твое выступление в удовольствие!

Красивая песня! Красивый Димаш! – отметили подписчики исполнителя.

Ранее Димаш Кудайберген ответил на вопросы блогера Армана Давлетьярова о будущем и личной жизни.