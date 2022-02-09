16:35 09.02.2022
Выступление Димаша Кудайбергена на китайском языке появилось в сети
Фото: instagram.com/kudaibergenov.dimash
Казахстанский певец Димаш Кудайберген опубликовал видео с концерта на китайском телевидении, сообщает Zakon.kz.
Видео появилось на его странице в Instagram.
Песня Only you на канале CCTV, – говорится в подписи к видео.
Комментаторы восторженно отреагировали на публикацию.
Какое же прекрасное исполнение!
Очень нежно и красиво исполнено! Браво!
Любое твое выступление в удовольствие!
Красивая песня! Красивый Димаш! – отметили подписчики исполнителя.
Ранее Димаш Кудайберген ответил на вопросы блогера Армана Давлетьярова о будущем и личной жизни.