Проблема с кормами для скота назревает в одном из регионов Казахстана

В прошлом году из-за аномальных погодных условий и засухи в Мангистауской и Кызылординской областях сложилась критическая ситуация с кормами и сеном. Если Мангистауской области оказывалась помощь акиматами северных и центральных областей страны, то Кызылординская область не получила такой поддержки. Регионы нашей страны всегда оказывали посильную помощь друг другу. Вы хорошо знаете про события последних двух лет в южных регионах страны, когда вся страна участвовала в восстановлении и оказании помощи этим регионам. Депутат Мажилиса Галым Амреев

На сегодняшний день, по его словам, если проблема заготовки определенного объема сена была решена при участии самих жителей и предпринимателей Кызылординской области, а также при активной поддержке акиматов Актюбинской, Туркестанской и Жамбылской областей, то с кормами были серьезные затруднения.

Депутат уточнил, что пострадали северные районы Кызылординской области, где холодная и длинная зима, до сих пор остается угроза потери скота для населения и животноводов при отсутствии достаточного объема кормов и сена до нового урожая.

Он напомнил, что по инициативе акима Мангистауской области для доставки кормов в регион установлены скидки на тарифы для железнодорожного транспорта. В прошлом году в Акмолинской области для отправки в Кызылординскую область собран достаточный объем сена.

По данному вопросу мною были совершены неоднократные выезды по Акмолинской и Костанайской областям с целью найти решение по вопросу обеспечения кормами Кызылординской области. 29 октября 2021 года обращался аким Кызылординской области, в соответствии с которым было дано поручение Министерству индустрии и инфраструктурного развития, Национальной компании «Қазақстан темір жолы» и акимату Кызылординской области, которое до настоящего времени не исполнено. Прошло более трех месяцев. Не дождавшись положительного решения, Костанайская область осенью прошлого года отправила корма автомобильным транспортом. После этого 2 февраля 2022 года я также письменно обратился в ваш адрес с просьбой решить данный вопрос. Галым Амреев

При этом мажилисмен напомнил, что за это время для Мангистауской области цена на корм снижена на 50% за счет финансовой поддержки нефтяных компаний региона, цена сегодня составляет не более 50 тенге за килограмм, опять же, для Кызылординской области вопрос снижения стоимости кормов не имеет решения, поскольку ситуация с нефтяными компаниями региона тяжелая.

Озвучивая депутатский запрос первому заместителю премьер-министра Роману Скляру, депутат в очередной раз попросил решить поднимаемый вопрос, чтобы жители Аральского и Казалинского районов получили 10-15 вагонов сена бесплатно.

От акимов Аральского и Казалинского районов получено подтверждение, что ранее заготовленное ими сено и корма уже заканчиваются, и возникает острая необходимость в закупе дополнительного объема сена для скота. Если правительство страны и Национальная компания «Қазақстан темір жолы» не будут решать такие вопросы, то где наше «Слышащее государство» и социальные обязательства бизнеса? Галым Амреев

Летом 2021 года в Мангистауской области произошел массовый падеж скота из-за засухи и отсутствия кормов.