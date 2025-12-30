Новые требования к кормам для скота введут в Казахстане

Премьер-министр Олжас Бектенов в своем ответе на депутатский запрос рассказал о запланированных мерах по совершенствованию системы требований к кормам для скота, передает корреспондент Zakon.kz.

Он сообщил о разработке проекта технического регламента ЕАЭС "О безопасности кормов и кормовых добавок", который получил положительное заключение оценки регулирующего воздействия и прошел внутригосударственное согласование в государствах-членах.

"Проект устанавливает требования к производству, хранению, транспортировке, реализации, переработке, упаковке и маркировке кормов и кормовых добавок с целью защиты животных и здоровья человека, обеспечения экологической безопасности, а также недопущения обмана потребителей относительно назначения и качества продукции", – говорится в ответе.

По его словам, проект техрегламента и сопроводительные материалы направлены в Евразийскую экономическую комиссию для дальнейшего рассмотрения и принятия. До введения технического регламента требования к кормам и добавкам будут регулироваться действующими и стандартами.

В октябре 2025 года в ЕАЭС установили квоты на ввоз мясной продукции.