Полицейские обратились к водителям из-за непогоды

По сообщению РГП «Казгидромет», с 10 по 12 февраля 2022 года во всех регионах Казахстана ожидается ухудшение погодных условий, обширный антициклон, сильные осадки в виде дождя и снега, а также усиление ветра и гололедные явления.

В МВД напомнили, что при движении по зимней дороге (в гололед, по свежевыпавшему снегу, по укатанному снегу) важно учитывать влияние погодных условий на режимы движения, снижение видимости при осадках, а также изменение сцепных качеств дорожного полотна, увеличивающих тормозной путь автомобиля и влияющих на его управляемость.

Для безопасности участников дорожного движения МВД призывает всех строго соблюдать дистанцию между автомобилями, боковой интервал, скоростной режим, а также не допускать резких торможений и движений. Кроме того, заблаговременно планировать маршрут движения на транспорте с учетом погодных условий и ограничить выезд за пределы населенных пунктов при ухудшении погоды.

С начала зимнего периода резко возросло количество ДТП из-за погодных условий. 8 февраля в Казахстане зарегистрировали 23 ДТП, в которых один человек погиб и 33 человека пострадали.