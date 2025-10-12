МЧС Казахстана обратилось с важной информацией к водителям из-за непогоды
Фото: Zakon.kz
Министерство по чрезвычайным ситуациям Казахстана 13 октября предупредило автолюбителей о резком ухудшении погодных условий в Карагандинской области и призвало воздержаться от поездок, сообщает Zakon.kz.
Из-за снегопада и гололедицы введено ограничение движения для всех видов транспорта на участке автодороги республиканского значения "Караганда – Аягоз – Тарбагатай – Бугаз".
"Просим водителей временно отказаться от поездок в данном направлении, следить за официальными сообщениями и не подвергать опасности свою жизнь и жизнь пассажиров", – говорится в обращении МЧС.
Сотрудники экстренных служб и дорожные бригады дежурят на месте, контролируя ситуацию и оказывая помощь участникам движения при необходимости.
Ранее "Казгидромет" выпустил общий прогноз погоды по территории Казахстана на 13 октября 2025 года.
