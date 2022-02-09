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Законодательство РК
18:38 09.02.2022

Метель и гололед: штормовое предупреждение объявлено в четырех областях РК

Казахстан штормовое предупреждение Фото: pixabay
По данным синоптиков РГП «Казгидромет», 10 февраля в Карагандинской, Западно-Казахстанской, Кызылординской и Актюбинской областях ожидается непогода, сообщает Zakon.kz.

На западе, востоке, в центре Карагандинской области и Караганде ожидается туман.

На западе, севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидаются туман, гололед, низовая метель. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

В Уральске ожидаются гололед, низовая метель. Ночью и утром – туман. Ветер юго-восточный, южный, днем порывы 18 м/с.

На севере и в центре Кызылординской области и Кызылорде ожидается туман.

На западе, северо-западе Актюбинской области ожидаются низовая метель, ветер юго-восточный, порывы 15-20 м/с. На востоке области ожидается туман.

В Актобе днем ожидается низовая метель.

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