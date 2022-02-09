Толкнул пьяного в арык: в Алматы нашли водителя

Полиция Алматы нашла водителя, который оттолкнул нетрезвого мужчину с проезжей части в арык.

Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления степени тяжести телесных повреждений, полученных 28-летним пешеходом. ДП Алматы

Материал находится в производстве отдела полиции при УП Бостандыкского района.

Ранее в полиции сообщили, что за создание аварийной ситуации и появление в общественном месте в нетрезвом состоянии пешехода привлекли к административной ответственности.