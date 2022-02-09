19:30 09.02.2022
Толкнул пьяного в арык: в Алматы нашли водителя
Фото: Zakon.kz
Инцидент произошел 8 февраля на пересечении улиц Сатпаева и Байтурсынова в Алматы. Неизвестный мужчина в нетрезвом состоянии стоял на дороге и мешал водителям. Позже его толкнули в арык, передает Zakon.kz.
Полиция Алматы нашла водителя, который оттолкнул нетрезвого мужчину с проезжей части в арык.
Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления степени тяжести телесных повреждений, полученных 28-летним пешеходом.ДП Алматы
Материал находится в производстве отдела полиции при УП Бостандыкского района.
Ранее в полиции сообщили, что за создание аварийной ситуации и появление в общественном месте в нетрезвом состоянии пешехода привлекли к административной ответственности.