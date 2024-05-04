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На центральных улицах Алматы прорвало трубы и провалился асфальт

На центральных улицах Алматы прорвало трубы и провалился асфальт, фото - Новости Zakon.kz от 04.05.2024 15:56 Фото: flickr
На пересечении улиц Сатпаева и Байтурсынова в Алматы прорвало трубы, сообщает Zakon.kz.

Информация об этом появилась в Telegram-канале Kris_p_almaty. Говорится, что асфальт на проезжей части провалился, а улица Сатпаева в обе стороны перекрыта.



В акимате города сообщили, что порыв теплотрассы уже локализован, аварийная бригада ТОО "Алматинские тепловые сети" приступила к устранению повреждения.

"Временно отключена подача воды в контуре улиц Масанчи – Сатпаева – Маркова – Курмангазы для устранения повреждения на трубопроводе диаметром 500 мм, который эксплуатируется с 1988 года и отслужил свой нормативный срок. Реконструкция по данной магистрали запланирована на 2025 год, в текущем году проект реконструкции проходит экспертизу".  ТОО "Алматинские тепловые сети"

Восстановить подачу горячей воды планируется к полуночи.

В марте из-за аварии частично остался без горячей воды Медеуский район Алматы.

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