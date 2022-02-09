Смог в Усть-Каменогорске: Детей не выпускают на улицу

В городе объявили неблагоприятные метеоусловия второй степени. Жителям советуют не открывать форточки и ограничить свое пребывание на улице. Экологический мониторинг зафиксировал 185 случаев превышения норм по выбросам вредных веществ, сообщает телеканал «Астана».

Почти месяц в Усть-Каменогорске полный штиль. Экологи говорят, что это своеобразный рекорд по безветрию – за весь 2021 год таких дней было всего 42. Сколько продлятся неблагоприятные метеоусловия, сказать никто не может.

Горожане жалуются на плохое самочувствие, собирают подписи под экологической петицией и выкладывают в соцсети многочисленные фото смога, который превратил Усть-Каменогорск в город-невидимку.

За этот период мы заходили на Казцинк, была открыта проверка на УК ТЭЦ, проводили инструментальные замеры на основных источниках и по результатам замеров превышение не обнаружили. Руководитель отдела лабораторно-аналитического контроля Департамента экологии ВКО Жандос Оразбеков

На местных предприятиях сообщают, что в безветренные дни снижают выбросы на 20%. Экологические замеры по городу показали, что 50% суммарной массы вредных веществ приходится на автомобили, 35% – это доля предприятий, и 15% приходится на автономные котельные и частный сектор.

Впрочем, картина в городе могла быть другой, считают экоактивисты. В 2020 году на расширенном совещании в Правительстве Минэнерго сообщало, что в Усть-Каменогорске начинает работать экспертная группа, а на апрель 2021 года намечен проект по улучшению экологической ситуации в областном центре. Но, увы, она так и осталась на бумаге. Группа экспертов от ведомства в Усть-Каменогорск тоже не доехала.

Мы его не дождались, на сегодня результаты их работы в СМИ, либо на их отчетных встречах мы не увидели. Эти вопросы так и не нашли своего отражения. Результаты работы нам неизвестны, что вызывает адекватную критику общественности. Руководитель Департамента экологии ВКО Данияр Алиев

Независимые экологи не стали ждать очередных обещаний министров и провели свои исследования. Несколько дней они делали замеры атмосферного воздуха на предприятиях и в разных частях города. Заключения намерены обнародовать уже на этой неделе.

К слову, только две области – Восточно-Казахстанская и Павлодарская – не включены в республиканский план газификации.

Экоактивисты уверены: переход на газ и другие источники зеленой энергетики существенно улучшил бы ситуацию с воздухом в Усть-Каменогорске. Пока же в городе еще на одни сутки продлили режим неблагоприятных метеоусловий II степени.