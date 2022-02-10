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10:23 10.02.2022

Ляззат Калтаева принесла присягу народу Казахстана

Депутат Сената Фото: facebook.com/lyazzat.kaltayeva
Новый депутат Сената Ляззат Калтаева принесла присягу и поклялась верно служить народу Казахстана, передает корреспондент Zakon.kz.
Клянусь верно служить народу Казахстана, укреплять целостность и независимость Республики Казахстан, строго подчиняться ее Конституции и законам, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности депутата.Ляззат Калтаева

Спикер Сената Маулен Ашимбаев поздравил и пожелал Ляззат Калтаевой успехов в депутатской деятельности.

Депутат Парламента с ограниченными возможностями впервые в истории нашей независимой страны. В целом глава государства уделяет большое внимание активной вовлеченности этой категории граждан в политическую жизнь. Это реальный результат того, что Ляззат Молдабековна сегодня стала сенатором. Надеемся, что такой шаг в дальнейшем будет способствовать повышению активности людей с инвалидностью в политической и общественной жизни страны. Ляззат Молдабековна, мы вас поздравляем с назначением сенатором, желаем дальнейших успехов в депутатской деятельности.Маулен Ашимбаев

Спикер добавил, что Ляззат Молдабековна хорошо известна как активный общественный деятель. Ранее в Алматы была председателем Ассоциации женщин с инвалидностью «Шырак», также депутатом городского маслихата. 

Напомним, 28 января указом главы государства Ляззат Калтаева была назначена депутатом Сената.

Тамила Языкова
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