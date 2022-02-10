Ляззат Калтаева принесла присягу народу Казахстана

Клянусь верно служить народу Казахстана, укреплять целостность и независимость Республики Казахстан, строго подчиняться ее Конституции и законам, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности депутата. Ляззат Калтаева

Спикер Сената Маулен Ашимбаев поздравил и пожелал Ляззат Калтаевой успехов в депутатской деятельности.

Депутат Парламента с ограниченными возможностями впервые в истории нашей независимой страны. В целом глава государства уделяет большое внимание активной вовлеченности этой категории граждан в политическую жизнь. Это реальный результат того, что Ляззат Молдабековна сегодня стала сенатором. Надеемся, что такой шаг в дальнейшем будет способствовать повышению активности людей с инвалидностью в политической и общественной жизни страны. Ляззат Молдабековна, мы вас поздравляем с назначением сенатором, желаем дальнейших успехов в депутатской деятельности. Маулен Ашимбаев

Спикер добавил, что Ляззат Молдабековна хорошо известна как активный общественный деятель. Ранее в Алматы была председателем Ассоциации женщин с инвалидностью «Шырак», также депутатом городского маслихата.

Напомним, 28 января указом главы государства Ляззат Калтаева была назначена депутатом Сената.