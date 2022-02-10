Урочище Кок-Жайлау вернули Иле-Алатаускому национальному парку

«Предоставить республиканскому государственному учреждению «Иле-Алатауский государственный национальный природный парк» Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК в постоянное землепользование земельные участки на территории Медеуского района города Алматы общей площадью 1002,0 гектара согласно приложению к настоящему постановлению», – говорится в документе.

Как следует из постановления, данные земельные участки переведены из категории земель запаса в категорию земель особо охраняемых природных территорий, а имеющиеся на этой территории леса отнесены к категории государственного лесного фонда «леса государственных национальных парков».

В 2014 году вышло постановление правительства о том, что земли Иле-Алатауского нацпарка из категории особо охраняемых природных территорий переводятся в категорию земель запаса Медеуского района Алматы. Это было сделано для строительства горнолыжного курорта в урочище Кок-Жайлау.

Общественники выступили против. В 2019 году президент Касым-Жомарт Токаев, учитывая их мнение, запретил строительство курорта в урочище.

В сентябре 2020 года для упрощения процедуры возврата земель на территории Кок-Жайлау в состав Иле-Алатауского нацпарка были внесены поправки в закон об особо охраняемых природных территориях.