Правительство Казахстана увеличило площадь национального парка "Бурабай"

Принято постановление правительства Казахстана от 16 марта 2024 года "О некоторых вопросах перевода земель запаса в земли особо охраняемых природных территорий", сообщает Zakon.kz.

"Предоставить республиканскому государственному учреждению "Государственный национальный природный парк "Бурабай" Управления делами президента РК" в постоянное землепользование земельные участки на территории Бурабайского района Акмолинской области общей площадью 185,88 га", – говорится в документе.

Согласно постановлению указанные земельные участки будут переведены из категории земель запаса в категорию земель особо охраняемых природных территорий, а имеющиеся на этой территории леса отнесены к категории государственного лесного фонда "леса государственных национальных парков".

Соответствующая поправка внесена и в Перечень особо охраняемых природных территорий республиканского значения. Вследствие чего площадь государственного национального природного парка "Бурабай" выросла до 129484,88 га.

Постановление вводится в действие со дня его подписания.