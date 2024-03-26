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Правительство Казахстана увеличило площадь национального парка "Бурабай"

Правительство Казахстана увеличило площадь нацпарка &quot;Бурабай&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 26.03.2024 12:25 Фото: Zakon.kz
Принято постановление правительства Казахстана от 16 марта 2024 года "О некоторых вопросах перевода земель запаса в земли особо охраняемых природных территорий", сообщает Zakon.kz.

"Предоставить республиканскому государственному учреждению "Государственный национальный природный парк "Бурабай" Управления делами президента РК" в постоянное землепользование земельные участки на территории Бурабайского района Акмолинской области общей площадью 185,88 га", – говорится в документе.

Согласно постановлению указанные земельные участки будут переведены из категории земель запаса в категорию земель особо охраняемых природных территорий, а имеющиеся на этой территории леса отнесены к категории государственного лесного фонда "леса государственных национальных парков".

Соответствующая поправка внесена и в Перечень особо охраняемых природных территорий республиканского значения. Вследствие чего площадь государственного национального природного парка "Бурабай"  выросла до 129484,88 га.

Постановление вводится в действие со дня его подписания.

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