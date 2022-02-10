Музыканта Бауржана Ашигалиева объявили в розыск

Заместитель начальника полиции Алматы Рустам Абдрахманов сообщил в Facebook, что музыкант объявлен в розыск.

По подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 106 ч. 1 УК РК («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») нами разыскивается Ашигалиев Бауржан Жанибекович, 18.03.1986 года рождения. Рустам Абдрахманов

Он просит всех, кто располагает сведениями об Ашигалиеве, сообщить по телефонам: +7 701 758 67 60, +7 708 683 94 33 и 8 (727) 254 43 51.

В июле 2019 года казахстанская певица Ксения Ашигалиева обвинила бывшего мужа, музыканта Бауржана Ашигалиева, в похищении и попытке убийства. В суде мужчина отрицал свою причастность к делу. В марте 2020 года его оправдали за отсутствием состава преступления.

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Осенью 2020 года житель Актобе обвинил Ашигалиева в избиении, в результате чего тот лишился глаза. В декабре 2021 года суд признал музыканта виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и приговорил к двум годам и четырем месяцам лишения свободы.