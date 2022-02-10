Астрологи рассказали, какая вы королевская особа по знаку зодиака

Как пишет «Пятый канал», эксперты по звездам основывались на истории.

Овен

Представительницы этого знака зодиака воинствующие и упертые. Им близка эпоха Генриха VI в Англии.

Женщин этого знака можно соотнести с женой короля — Маргаритой Анжуйской (была хорошим стратегом, сильной личностью и главным советником мужа в вопросах политики).

Телец

Упорство и настойчивость являются отличительной чертой представительниц этого знака зодиака.

Такими же качествами обладала историческая личность – австрийская императрица Мария Терезия, которая положила начало образованию в своей стране, открыла университеты, школы рисования и начала Семилетнюю войну против Фридриха II.

Близнецы

Возвышенными и аристократичными особами являются женщины-Близнецы, которым важен внутренний и внешний покой. Вся их сущность направлена на поиск умиротворения и создание внутреннего равновесия.

В этом представительницы этого знака зодиака похожи на королеву Великобритании Викторию. Она всю жизнь была душой и телом предана своему супругу принцу Альберту.

Рак

Женщина-Рак эмоциональная и ранимая. Представительниц этого знака зодиака можно сравнить с императрицей Жозефиной — первой женой Наполеона I.

Она была замужем дважды, но самый бурный роман у царской особы случился с Бонапартом, любовные письма которого даже после развода она оставляла без ответа.

Лев

Представительницы этого знака зодиака добросердечные, человеколюбивые и решительные. Они ассоциируются с королевой-матерью Елизаветой — мамой королевы Елизаветы II.

Леди Елизавета Боуз-Лайон с легкостью умела расположить к себе людей, была душой компании, ее часто называли «улыбающейся герцогиней».

Дева

Женщина-Дева умна и прозорлива. Представительницы этого знака зодиака с легкостью решают сложные задачи.

Они — настоящие стратеги, как и незаконнорожденная наследница престола — королева Англии Елизавета I, которая смогла отстоять свои права на престол и улучшить многие сферы жизни страны.

Весы

Представительницы этого знака зодиака справедливые и миролюбивые. Они схожи с Анной Клевской — четвертой супругой английского короля Генриха VIII, понимание и прагматичность которой помогли ей после развода с королем «сносить голову».

Она избежала казни, оставшуюся жизнь была в милости короля, он даже называл ее «сестрой».

Скорпион

Женщина-Скорпион – загадочная и разносторонняя личность, порой весьма скрытная. Представительницы этого знака зодиака похожи на королеву Франции Марию-Антуанетту.

По сей день точно не установлено происхождение этой таинственной царской особы.

Стрелец

Представительницы этого знака зодиака – активные и творческие личности. Они схожи с королевой Швеции Кристиной.

Она запомнилась как любопытная, живая правительница, которая в возрасте 28 лет отреклась от престола, чтобы переехать в Рим и основать Академию литературы и философии.

Козерог

Рожденные под этим знаком женщины дисциплинированные, порой излишне серьезные и отстраненные.

Они схожи с императрицей Елизаветой Австрийской, которая известна тем, что боролась с психологическими расстройствами после самоубийства сына, была меланхоличной, нежной и слегка застенчивой.

Водолей

Представительницы этого знака зодиака по своей натуре независимы и отважны, что роднит их с английской королевой Анной.

Ее правление ознаменовало для страны колоссальный прогресс и объединение Англии с Шотландией в Великобританию. Властительница была идеалисткой и во многом опережала свое время.

Рыбы

Мария Кровавая — как прозвали ее в народе, отличалась пылкостью характера, которая присуща всем Рыбам.

Будущую королеву Англии сосватали еще в двухлетнем возрасте, что вложило в ее характер мечтательность и романтизм.